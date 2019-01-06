Вильнюсская группа частных детективов Rimanas ir partneriai расследует совершенную 9 декабря кражу из коттеджа в Вильнюсе, на ул. Парибё. В дом пробрались, когда семья совершала незапланированную поездку в город.
В коттедж пробрались, взломав, дверь, ведущую на террасу. В поисках денег воры перевернули весь дом.
Они унесли 30 000 евро, золотую цепочку, монеты, женскую шубу. Воры также забрали начатый крем для лица Monduniq, женскую спортивную сумку и кастрюлю с новым халатом для младенца.
По данным детективов, один из участников взлома носит обувь 45 размера.
Группа детективов Rimanas ir partneriai готова вознаградить всех, кто что-либо знает об этом преступлении.
По словам частного детектива Ромуальдаса Залецкиса, это нормальная законная сделка, когда частные детективы выплачивают вознаграждение за информацию. Всех, кто располагает информацией просят звонить по номеру 868758122.
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