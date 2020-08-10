aA
В Вильнюсе обнаружили тело женщины, задержан подозреваемый.
Полиция сообщает, что 9 августа, в 22.30 ч. в Вильнюсе, на ул. Тайкос, в квартире было обнаружено тело женщины (1957 г.р.) со следами насилия.
Задержан нетрезвый (2,63 промилле) подозреваемый (1964 г.р.).
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Самые влиятельные в Литве 2020: список политиков (12)
Уже шестой год подряд портал Delfi проводит проект "Самые...
Выборы президента Беларуси: главное к утру понедельника (97)
В Беларуси в воскресенье прошли президентские...
Правозащитники: в Минске погиб один из участников акции протеста (11)
Как стало известно правозащитникам "Весны ", в Минске...
За сутки в Литве зафиксировано 13 новых случаев коронавируса (1)
За минувшие сутки в Литве подтверждено 13 новых случаев...
Президенты Литвы и Польши призвали власти Беларуси не применять силу (13)
Президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей...