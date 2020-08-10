В Вильнюсе обнаружили тело женщины, задержан подозреваемый.

Полиция сообщает, что 9 августа, в 22.30 ч. в Вильнюсе, на ул. Тайкос, в квартире было обнаружено тело женщины (1957 г.р.) со следами насилия.

Задержан нетрезвый (2,63 промилле) подозреваемый (1964 г.р.).