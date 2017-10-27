В 10.30 ч. был введен план "Щит".

Около 11 ч. полиция сообщила: "В настоящее время почти вся бомба находится под землей, поэтому вопрос эвакуации жителей соседних домов будут решать специалисты инженерного батальона Литовской армии, которые оценят ситуацию на месте. На данный момент жителей попросили отогнать автомобили и не приближаться к окнам".