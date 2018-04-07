Полиция сообщила, что в Вильнюсе, на ул. Шлайто во время работ были обнаружены три артиллерийские мины. Однако после того как полиция и саперы стали осматривать место происшествия в общей сложности обнаружили 102 мины.
© DELFI / Domantas Pipas

Сообщение поступило в 11.00 ч. Артиллерийские мины обнаружили на ул. Шлайто, 20, у въезда во двор частного дома.

В 11.20 ч. был введен план "Щит". На месте работает полиция и саперы.

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