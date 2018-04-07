В Вильнюсе обнаружены 102 артиллерийские мины

Полиция сообщила, что в Вильнюсе, на ул. Шлайто во время работ были обнаружены три артиллерийские мины. Однако после того как полиция и саперы стали осматривать место происшествия в общей сложности обнаружили 102 мины.