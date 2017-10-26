26 октября рано утром, в 5.40 ч., в Вильнюсе, на ул. Львово, прохожий обнаружил тело мужчины (1966 г.р.) с окровавленной головой.
© Shutterstock nuotr.

Приехавшие на место происшествия врачи, оценив, полученные травмы (травма головы и таза), сначала пришли к выводу, что человек, скорее всего, был сбит автомобилем, водитель которого с места происшествия уехал.

Однако через несколько часов выяснили, что мужчина выпрыгнул с 16 этажа. Это стало известно после того, как полиция просмотрела записи видеокамеры. Ведется расследование.

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