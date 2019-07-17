На место происшествия выехали многочисленные наряды полиции.
Звонок поступил в 10.45 ч., полицейские обнаружили тело рядом с дорогой.
Местная жительница сказала DELFI, что впервые такое жуткое происшествие случилось рядом с ее домом. Об инциденте в полицию сообщила соседка собеседницы портала.
Начальник ГКП Вильнюсского округа Саулюс Гагас сказал DELFI, что полиция задержала подозреваемую. Это женщина 1981 г.р.
По предварительным данным, обнаружено тело немолодой женщины. Как она была убита, пока не сообщается.
Место происшествие обнесли стоп-лентой.
На месте происшествия работают криминалисты.
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