aA
Департамент полиции сообщил, что в Вильнюсе было найдено тело умершего мужчины с множественными ранениями.
Užuojauta
Užuojauta
© Shutterstock

5 июля, около 2.35, в Вильнюсе, на ул. Гелвону, возле дома было обнаружено тело мертвого мужчины (1983 г.р.) с множественными ранениями.

Подозревается, что мужчина выпал из окна квартиры.

Начато досудебное расследование, чтобы определить причину смерти.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Председатель профсоюзов: люди сидят на чемоданах и ждут открытия границ (70)

Председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга...

На литовских курортах нет иностранных туристов: как города живут без россиян и белорусов? (32)

Карантин больно ударил по литовским курортам, которые...

Кемпинг в Паланге: цены начинаются с 10 евро (11)

В Паланге отдыхающих встречает море и бесконечная...

В субботу в Вильнюсе состоялся парад по случаю Дня независимости США (185)

В субботу, 4 июля, в столице Литвы состоялся парад по...

Vytautas Grašys Telefonas prie vairo

В Литве водителей, не выпускающих из рук телефоны, ждет лишение прав (61)

Согласно статистике, в июне на дорогах Литвы погибли...

|Maža didelių žinių kaina