5 июля, около 2.35, в Вильнюсе, на ул. Гелвону, возле дома было обнаружено тело мертвого мужчины (1983 г.р.) с множественными ранениями.

Подозревается, что мужчина выпал из окна квартиры.

Начато досудебное расследование, чтобы определить причину смерти.