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Департамент полиции сообщил, что в Вильнюсе было найдено тело умершего мужчины с множественными ранениями.
5 июля, около 2.35, в Вильнюсе, на ул. Гелвону, возле дома было обнаружено тело мертвого мужчины (1983 г.р.) с множественными ранениями.
Подозревается, что мужчина выпал из окна квартиры.
Начато досудебное расследование, чтобы определить причину смерти.
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