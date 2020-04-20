В Вильнюсе обнаружено тело мужчины

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В воскресенье в Вильнюсе в квартире на ул. Жеминос было обнаружено тело мужчины (1952 г.р.).
Департамент полиции сообщает, что тело обнаружили около 13 ч. На руке была резаная рана.
По предварительным данным, мужчина поранился о разбитое стекло в двери.
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