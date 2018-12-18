В Вильнюсе обнаружено тело мужчины, задержаны подозреваемые

17 декабря, в 14.45 ч., в Вильнюсе, на ул. Пилимо, было обнаружено тело мужчины (1969 г.р.) со следами насилия.
Подозреваемые: мужчина (1979 г.р.), мужчина (1972 г.р.), женщина (1979 г.р.) и женщина (1986 г.р.) задержаны и закрыты в КПЗ.
Ведется расследование.
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