В Вильнюсе обнаружено тело мужчины, задержаны подозреваемые

17 декабря, в 14.45 ч., в Вильнюсе, на ул. Пилимо, было обнаружено тело мужчины (1969 г.р.) со следами насилия.

Подозреваемые: мужчина (1979 г.р.), мужчина (1972 г.р.), женщина (1979 г.р.) и женщина (1986 г.р.) задержаны и закрыты в КПЗ.

Ведется расследование.