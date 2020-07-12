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Департамент полиции информировал, что в Вильнюсе обнаружено разлагающееся тело человека.
11 июля, в 16 ч., в Вильнюсе, в помещении на ул. Субачаус, было обнаружено разлагающееся тело человека. Внешне невозможно было определить возраст и пол покойного.
Причины и обстоятельства смерти выясняет полиция.
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