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Департамент полиции информировал, что в Вильнюсе обнаружено разлагающееся тело человека.
В Вильнюсе обнаружено разлагающееся тело человека
© Shutterstock nuotr.

11 июля, в 16 ч., в Вильнюсе, в помещении на ул. Субачаус, было обнаружено разлагающееся тело человека. Внешне невозможно было определить возраст и пол покойного.

Причины и обстоятельства смерти выясняет полиция.

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