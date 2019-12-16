В Вильнюсе обнаружена мина, объявлен план "Щит"

16 декабря, в 13.30 ч., в Вильнюсе, на перекрестке ул. Лепаклнё и ул. Жирню, у здания компании Barduvа, во время работ экскаватор откопал мину.