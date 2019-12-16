16 декабря, в 13.30 ч., в Вильнюсе, на перекрестке ул. Лепаклнё и ул. Жирню, у здания компании Barduvа, во время работ экскаватор откопал мину.
В 13.45 ч. был введен план "Щит".
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