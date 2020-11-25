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Полиция информировала, что в Вильнюсе у дороги была обнаружена мертвая собака. Предполагают, что она была застрелена.
24 ноября, в 9.41 ч. в полицию сообщили, что 23 ноября, в 17.30 ч. в Вильнюсе, на ул. Балтои Воке, у дороги обнаружена мертвая собака. Подозревают, что животное было застрелено.
Начато расследование.
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