24 ноября, в 9.41 ч. в полицию сообщили, что 23 ноября, в 17.30 ч. в Вильнюсе, на ул. Балтои Воке, у дороги обнаружена мертвая собака. Подозревают, что животное было застрелено.

Начато расследование.