Департамент полиции Литвы информировал, что в Вильнюсе снова обнаружили 100-килограммовую бомбу.
© DELFI / Domantas Pipas

12 апреля, в 9.30 ч., в Вильнюсе, на ул. Ражену, во время работ была обнаружена авиационная бомба (по предварительным данным, весом около 100 кг).

В 10.04 ч. был введен план "Щит".

На место выехали саперы.

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