В Вильнюсе обнаружен снаряд, введен план "Щит"

aA
В понедельник полиция сообщила, что в Вильнюсе, на ул. Укмергес был введен план "Щит". По предварительным данным, обнаружен снаряд.
В 8.45 ч. поступило сообщение о том, что по адресу ул. Укмергес, 292, рядом с дорогой, во время прокладки тротуара обнаружили, как предполагают, снаряд.
В 8.55 ч. был введен план "Щит".
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Глава Минздрава: на днях решится вопрос двух ограничений на национальном уровне (2)
На этой неделе правительство Литвы будет решать...
Цинизм системы: за 20 соток в Каунасе предложили компенсацию меньше 15 евро (23)
Возвращение национализированной в советское время...
В Литве началось досрочное голосование на парламентских выборах: люди с утра стоят в очередях (3)
5 октября , в 7 ч. утра, во всей Литве началось досрочное...
Результаты тестов президента Литвы и его жены на ковид дали отрицательный результат (7)
В воскресенье президента Литвы Гитанаса Науседу и его...
Погода: на смену теплу вскоре придет прохлада (1)
В первой половине недели над Литвой будет бороться...