В Вильнюсе обнаружен снаряд, перекрыты три улицы

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Департамент полиции информирует, что в Вильнюсе был введен план "Щит". Из-за снаряда закрыли три улицы.
5 мая, в 14.20 ч., в Вильнюсе, на ул. Гележинкелё, 17, обнаружили снаряд (возможно авиационную бомбу 1,5 м x 60 см).
Временно были закрыты ул. Шв.Стяпоно, Альгирдо, Гележинкелё.
Вильнюсская полиция информировала, что в 14.30 ч. был введен план "Щит".
На помощь полиции выехали пожарные, военная полиция и саперы.
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