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Департамент полиции информирует, что в Вильнюсе был введен план "Щит". Из-за снаряда закрыли три улицы.
В Вильнюсе обнаружен снаряд, перекрыты три улицы
© DELFI / Josvydas Elinskas

5 мая, в 14.20 ч., в Вильнюсе, на ул. Гележинкелё, 17, обнаружили снаряд (возможно авиационную бомбу 1,5 м x 60 см).

Временно были закрыты ул. Шв.Стяпоно, Альгирдо, Гележинкелё.

Вильнюсская полиция информировала, что в 14.30 ч. был введен план "Щит".

На помощь полиции выехали пожарные, военная полиция и саперы.

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