В Вильнюсе обнаружен снаряд, перекрыты три улицы

5 мая, в 14.20 ч., в Вильнюсе, на ул. Гележинкелё, 17, обнаружили снаряд (возможно авиационную бомбу 1,5 м x 60 см).

Временно были закрыты ул. Шв.Стяпоно, Альгирдо, Гележинкелё.

Вильнюсская полиция информировала, что в 14.30 ч. был введен план "Щит".

На помощь полиции выехали пожарные, военная полиция и саперы.