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Департамент полиции сообщает, что в Вильнюсе на территории строительного объекта обнаружен скелет человека.
Žvakė
Žvakė
© Shutterstock

Скелет человека неустановленного пола обнаружили в пятницу утром на улице В.Поцюнаса. Начато расследование.

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