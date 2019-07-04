В 14:06 полиция получила сообщение, что на улице Миглос, в лесочке, автор сообщения нашёл предмет, похожий на взрывчатку.
Через 25 минут был введен план "Щит".
На место происшествия прибыли саперы.
Сотрудники отряда антитеррористически операций Литовской полиции Aras забрали корпус 46-миллиметрового снаряда для уничтожения.
В Вильнюсе обнаружен предмет, похожий на взрывчатку, введен план "Щит"
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