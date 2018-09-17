15 сентября, в 17.55 ч., в Тракайском районе, на территории мэрии Аукштадвариса, в лесу, недалеко от деревни Биюнай, обнаружены разложившиеся человеческие останки. Личность и пол не установлены.

16 сентября, в 17.51 ч., в Вильнюсе, на ул. Галвес, в лесу, был обнаружен человеческий череп.