15 сентября, в 17.55 ч., в Тракайском районе, на территории мэрии Аукштадвариса, в лесу, недалеко от деревни Биюнай, обнаружены разложившиеся человеческие останки. Личность и пол не установлены.
16 сентября, в 17.51 ч., в Вильнюсе, на ул. Галвес, в лесу, был обнаружен человеческий череп.
Yа станции Гудогай из-за подозрительного предмета поезд Минск — Вильнюс задержали на 2,5 часа
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