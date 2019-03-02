На место происшествия выехали четыре экипажа полиции. Вскоре полиция нашла подозреваемых, двоих молодых людей доставили в комиссариат. Одного из них вскоре отпустили, поскольку выяснилось, что он является кандидатом в члены горсовета Шакяйского района.
По предварительным данным, в 1.20 ч. на ул. Вильняус, у бара, Мартинас В. (1996 г.р.) ударил молодого человека (1995 г.р.), а затем вместе с кандидатом в горсовет Таутвидасом Люджюсом (1994 г.р.) избил другого мужчину (1985 г.р.).
Оба участника драки были пьяны (средняя степень опьянения). Однако кандидат в члены горсовета обладает иммунитетом, поэтому его полиция отпустила.
Люджюс является шестым номером в списке Партии труда на муниципальных выборах.
Полиция расследует обстоятельства нарушения общественного порядка.
Вечеринка в Укмерге: была изнасилована женщина (9)
1 марта, в 18 ч., в Укмерге, на ул. Русу, в доме знакомого...
В Вильнюсе ночью задержали нетрезвого кандидата Партии труда (2)
В ночь на субботу в полицию сообщили о том, что на ул....
Преступники поменяли курс обмена валюты и украли тысячи евро (12)
27 февраля, в 19.15 ч., в Вильнюсе, на ул. Озо, преступники,...
В Вильнюсе на пешеходном переходе автомобиль сбил женщину (7)
В четверг вечером, в 19.55 ч., в Вильнюсе, на перекрестке ул....
Полиция выясняет, кто в больнице обокрал пожилую женщину (1)
7 февраля, в 15.45 ч., в палате больницы в Клайпеде, на ул....
TOP новостей
Еда на ярмарке Казюкаса: сколько стоят традиционные лакомства? (10)
Традиционная ярмарка Казюкаса в первые выходные марта...
В Паланге открыт современный бассейн: цены и эксклюзивные технологии (7)
В Паланге открыт 25-метровый современный бассейн с...
Maxima подготовила новинку: кошелек можно будет оставлять дома (9)
Ни дисконтной карты, ни платежной карты, ни денег. При...
Погода: суббота - самый подходящий день для посещения ярмарки Казюкаса (5)
В субботу днем в Литве будет облачно, однако осадки...
Синоптик: основные черты приближающейся весны налицо – это перепады температуры (1)
Этой зимой можно было не раз увидеть признаки весны,...