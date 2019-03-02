На место происшествия выехали четыре экипажа полиции. Вскоре полиция нашла подозреваемых, двоих молодых людей доставили в комиссариат. Одного из них вскоре отпустили, поскольку выяснилось, что он является кандидатом в члены горсовета Шакяйского района.

По предварительным данным, в 1.20 ч. на ул. Вильняус, у бара, Мартинас В. (1996 г.р.) ударил молодого человека (1995 г.р.), а затем вместе с кандидатом в горсовет Таутвидасом Люджюсом (1994 г.р.) избил другого мужчину (1985 г.р.).

Оба участника драки были пьяны (средняя степень опьянения). Однако кандидат в члены горсовета обладает иммунитетом, поэтому его полиция отпустила.

Люджюс является шестым номером в списке Партии труда на муниципальных выборах.

Полиция расследует обстоятельства нарушения общественного порядка.