В Вильнюсе ночью сгорели четыре автомобиля

В ночь на субботу в Вильнюсе, на ул. Медейнос, сгорели четыре автомобиля. Сообщение поступило в 3.48 ч.
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По словам пожарных-спасателей, сгорели четыре автомобиля.

Полиция выясняет причины несчастья.

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