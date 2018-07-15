В ночь на субботу в Вильнюсе, на ул. Медейнос, сгорели четыре автомобиля. Сообщение поступило в 3.48 ч.
По словам пожарных-спасателей, сгорели четыре автомобиля.
Полиция выясняет причины несчастья.
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В Вильнюсе ночью сгорели четыре автомобиля
В ночь на субботу в Вильнюсе, на ул. Медейнос, сгорели...
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