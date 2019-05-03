В Вильнюсе ночью сгорел автомобиль

2 мая, около 4 ч., в Вильнюсе, на ул. Кряучуну, во дворе дома начался пожар, загорелся автомобиль VW Golf (1997 г.в.). Автомобиль сгорел, обгорел и стоявший рядом VW Caravelle (1991 г.в.).
© Fotolia nuotr.

Подозревают поджог.

Ущерб уточняется.

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