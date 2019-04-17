17 апреля ночью, в 0.51 ч., в Вильнюсе, на ул. Гарсёи, около дома обнаружили выпавшую с балкона на третьем этаже женщину. Выяснилось, что это сотрудница полиции - старший следователь Комиссариата вильнюсского района (1982 г.р.). Женщина была без униформы.
Врачи скорой помощи реанимировали ее, но тщетно, пострадавшая скончалась.
Полиция уточняет обстоятельства происшествия.
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