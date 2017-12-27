Они схватили ее за горло, стали душить, затащили в автомобиль Audi. Там двое из них изнасиловали девушку.

В больнице у девушки диагностировали ушиб плеча. Она рассказала врачам, что была изнасилована. Девушка была трезвой.

За групповое изнасилование, согласно УК, грозит лишение свободы на срок до 8 лет.