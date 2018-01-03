В Вильнюсе ночью горели два автомобиля

В ночь на 3 января в Вильнюсе, в 04.41 ч. по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что на ул. Карейвю, 2F горят два легковых автомобиля.
На место происшествия выезжали пожарные-спасатели.
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