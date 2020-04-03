Видеокамера зафиксировала, как ехавший по третьей полосе автомобиль резко свернул вправо, пересек две полосы, переехал через тротуар и врезался в витрину магазина GUT.LT. К счастью, в этом месте витрина не была до земли, иначе авто въехал бы внутрь.
После ДТП водитель и пассажир вышли из машины, осмотрели место происшествия. Полицейские проверили водителя (1992 г.р.) на трезвость. В первый раз алкотестер показал 1,84 промилле. Через 15 минут данные были 1,76 промилле. Будет начато расследование.
Директор компании Vektrona, которой принадлежит авто, Гедрюс Станкявичюс сказал DELFI: "Из-за карантина работать не можем, а тут еще и в витрину въехал...".
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