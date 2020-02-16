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В столичном микрорайоне Науининкай автомобиль Opel заехал на островок безопасности и снес светофор. После ДТП из автомобиля пошел дым, на место происшествия приехала не только полиция, но и пожарные.
В Вильнюсе нетрезвый водитель Opel снес светофор
© Facebook "Reidas Vilniuje"

ДТП произошло в субботу, в 19 ч. Полицейским сообщили, что на перекрестке ул. С.Даряус ир С.Гирено и ул. Шалткальвю, у магазина, автомобиль Opel врезался в светофор. Из-под капота автомобиля повалил дым.

Пожарные сказали Delfi, что опасности возгорания не было. Дым пошел, когда жидкость вылилась на горячий двигатель. Пожарные отключили аккумулятор.

Полицейские проверили водителя на трезвость. В организме водителя Opel было 1,24 промилле.

ru.DELFI.lt
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