В Вильнюсе нетрезвый водитель Opel снес светофор

ДТП произошло в субботу, в 19 ч. Полицейским сообщили, что на перекрестке ул. С.Даряус ир С.Гирено и ул. Шалткальвю, у магазина, автомобиль Opel врезался в светофор. Из-под капота автомобиля повалил дым.

Пожарные сказали Delfi, что опасности возгорания не было. Дым пошел, когда жидкость вылилась на горячий двигатель. Пожарные отключили аккумулятор.

Полицейские проверили водителя на трезвость. В организме водителя Opel было 1,24 промилле.