Связавшаяся с порталом DELFI читательница сообщила, что в 7.10 ч. водитель BMW на огромной скорости мчался по улице Улону (Северный городок) и врезался в ограждение около пешеходного перехода.
Удар был таким сильным, что женщина, живущая в 500 м от места происшествия проснулась от его звука. Запчасти машины разлетелись на расстояние до 100 м.
По словам женщины, водитель дурачился и неохотно подчинялся полиции.
Полиция подтвердила, что это ДТП совершил нетрезвый водитель, в его организме было 2,33 промилле.
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