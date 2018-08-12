Связавшаяся с порталом DELFI читательница сообщила, что в 7.10 ч. водитель BMW на огромной скорости мчался по улице Улону (Северный городок) и врезался в ограждение около пешеходного перехода.

Удар был таким сильным, что женщина, живущая в 500 м от места происшествия проснулась от его звука. Запчасти машины разлетелись на расстояние до 100 м.

По словам женщины, водитель дурачился и неохотно подчинялся полиции.

Полиция подтвердила, что это ДТП совершил нетрезвый водитель, в его организме было 2,33 промилле.