В воскресенье утром в Вильнюсе полиция усмиряла нетрезвого водителя.
Neblaivus vairuotojas rėžėsi į pėsčiųjų perėjos atitvarus
© AFP / Scanpix

Связавшаяся с порталом DELFI читательница сообщила, что в 7.10 ч. водитель BMW на огромной скорости мчался по улице Улону (Северный городок) и врезался в ограждение около пешеходного перехода.

Удар был таким сильным, что женщина, живущая в 500 м от места происшествия проснулась от его звука. Запчасти машины разлетелись на расстояние до 100 м.

По словам женщины, водитель дурачился и неохотно подчинялся полиции.

Полиция подтвердила, что это ДТП совершил нетрезвый водитель, в его организме было 2,33 промилле.

Neblaivus vairuotojas rėžėsi į pėsčiųjų perėjos atitvarus
Neblaivus vairuotojas rėžėsi į pėsčiųjų perėjos atitvarus
© AFP / Scanpix
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