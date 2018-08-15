15 августа, вечером, в Вильнюсе поступило сообщение о ДТП. Выяснилось, что нетрезвый водитель BMW врезался в автомобиль Kia, которым управляла женщина.
© DELFI / Erika Venckutė

На перекрестке ул. Швитригайлос и Панерю столкнулись BMW и Kia.

На месте происшествия выяснилось, что водитель BMW (мужчина лет 40) пьян - 1,23 промилле.

Водитель BMW рассказал DELFI, что пил накануне и мало спал, а утром пил, чтобы опохмелиться.

Он уверял, что выехал на перекресток на зеленый свет, но свет внезапно стал красным. Мужчина не понимал, что произошло.

Помощь врачей понадобилась водителю Kia, женщина была в состоянии шока. BMW врезался в сторону водителя, после удара автомобиль Kia выехал на тротуар врезался в ограждение.

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