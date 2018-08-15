На перекрестке ул. Швитригайлос и Панерю столкнулись BMW и Kia.
На месте происшествия выяснилось, что водитель BMW (мужчина лет 40) пьян - 1,23 промилле.
Водитель BMW рассказал DELFI, что пил накануне и мало спал, а утром пил, чтобы опохмелиться.
Он уверял, что выехал на перекресток на зеленый свет, но свет внезапно стал красным. Мужчина не понимал, что произошло.
Помощь врачей понадобилась водителю Kia, женщина была в состоянии шока. BMW врезался в сторону водителя, после удара автомобиль Kia выехал на тротуар врезался в ограждение.
В Вильнюсском районе перевернулся тягач и перекрыл дорогу (2)
15 августа в Вильнюсском районе, на дороге Неменчине-...
В Вильнюсе нетрезвый водитель BMW взял на таран другой автомобиль (2)
15 августа, вечером, в Вильнюсе поступило сообщение о...
Мариямпольский суд разрешил на три месяца взять под стражу подозреваемого в убийстве
Мариямпольский суд 13 августа разрешил на три месяца...
В Шяуляй гражданин Беларуси ножом ранил своего соотечественника (1)
Полиция информировала о том, что в Шяуляй произошел...
В Вильнюсе произошло ДТП, пострадали 3 человека (3)
15 августа в Вильнюсе произошло ДТП : столкнулись BMW и...
TOP новостей
Полиция Литвы оказалась в заложниках у страховщиков: страховка Kasko уже не по карману (54)
Цены на страховку в Литве увеличились в несколько раз,...
Отпуск в Польше: действительно ли там все дешевле? (85)
О польском взморье написано уже так много, что с трудом...
В Вильнюсе нетрезвый водитель BMW взял на таран другой автомобиль (2)
15 августа, вечером, в Вильнюсе поступило сообщение о...
В Москве прошел "Марш матерей" в поддержку обвиняемых по делу "Нового величия" (25)
В Москве в среду вечером прошла акция "Марш матерей" в...
Профсоюзы Литвы поддерживают идею запрета на работу магазинов в выходные дни (40)
Профсоюзы Литвы положительно оценили предложение...