14 апреля, в 19.41 ч. в Вильнюсе, на ул. Шейминишкю, в автобусе нетрезвый пассажир оскорблял водителя (1980 г.р.) и пассажирку (1970 г.р.).

По предварительным данным, пассажирка попыталась призвать агрессора к порядку и стала снимать его на видео, однако мужчина выхватил у нее телефон и разбил его, он также сорвал с лица женщины защитную маску.

Нетрезвый подозреваемый (1967 г.р.) был доставлен в комиссариат полиции.

Начато расследование.