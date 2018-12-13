Полиция получила распоряжение доставить в суд обвиняемого по 7 ч. 281 ст. УК ЛР (вождение в нетрезвом виде), поэтому поехала домой к гражданину (1962 г.р.) на ул. С.Даряус ир С.Гирено. Мужчина не захотел открыть дверь.
Во время переговоров полицейские заподозрили, что мужчина пьян - его речь была несвязной. Соседи сказали, что уже две недели мужчина пьет.
Полицейские предупредили, что если он не выполнит законные требования стражей порядка, то им придется войти в квартиру, прибегнув к помощи пожарных-спасателей.
После этой беседы дежурным сообщили, что на ул. С.Даряус ир С.Гирено с балкона на 6-м этаже спрыгнул мужчина. Полиция вызвала скорую помощь, но мужчина уже был мертв.
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