Вскоре упомянутый автомобиль заметила полиция. Водитель Honda Jazz не подчинилась требованию полицейских и не остановилась. Началось преследование.

Полиция преследовала автомобиль по ул. Тукстантмячё. Полицейские через громкоговоритель требовали, чтобы водитель остановилась, но она не подчинилась требованию. Около 9.14 ч. полицейский автомобиль заблокировал дорогу, но и тогда женщина не остановилась, пока не врезалась в полицейский автомобиль VW Caddy.

Оба автомобиля были повреждены. Люди во время ДТП не пострадали. В организме водителя Honda Jazz было 2,62 промилле. Начато расследование. Женщине грозит уголовная ответственность.