В Вильнюсе нетрезвая девушка совершила ДТП

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15 марта, в 15.05 ч., в Вильнюсе, на ул. Тайкос, девушка (1998 г.р.) не справилась с управлением VW Beetle, врезалась в стоявший Volvo и перевернулась на бок.