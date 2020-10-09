Инцидент произошел в 9.54 ч. Полицейский экипаж сообщил коллегам, что по его требованию не остановился автомобиль. Беглеца, по данным Delfi, преследовали 7 экипажей полиции.
Беглец остановился только потому, что, как предполагает полиция, сломался его автомобиль. Водитель был трезвым, но требованиям полицейских подчиняться отказывался.
На мужчину надели наручники и доставили в комиссариат.
В машине была и собака. Ее забрали в приют.
Ведется расследование.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Министр здравоохранения: из-за высокого уровня заболеваемости Литву из "зеленого списка" вычеркивает все больше стран (2)
Поскольку в Литве растет уровень заболевания...
Дискуссия ru.Delfi: национальный масштаб или национальные акценты - какой выбор? (19)
Что принесут предстоящие парламентские выборы...
Литва отзывает из Беларуси еще 5 дипломатов: надеется, что этого хватит (1)
Литва отзывает из белорусского посольства еще пятерых...
В таких условиях выборы в Литве проходят впервые: эксперт выделяет две интриги (11)
Впервые выборы в Литве состоятся в условиях пандемии и...
Осень преподнесла сюрпризы на рынке аренды жилья: новые тенденции и изменение цен (51)
В середине августа специалисты оценивали ситуацию на...