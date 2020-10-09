Инцидент произошел в 9.54 ч. Полицейский экипаж сообщил коллегам, что по его требованию не остановился автомобиль. Беглеца, по данным Delfi, преследовали 7 экипажей полиции.

Беглец остановился только потому, что, как предполагает полиция, сломался его автомобиль. Водитель был трезвым, но требованиям полицейских подчиняться отказывался.

На мужчину надели наручники и доставили в комиссариат.

В машине была и собака. Ее забрали в приют.

Ведется расследование.