aA
В пятницу в Вильнюсе на проспекте Лайсвес по требованию полиции не остановился водитель автомобиля. По предварительным данным, полиция настигла беглеца только на проспекте Конституциёс.
Įtemptos gaudynės Vilniuje: nestojusį vairutoją gaudė 7 policijos ekipažai
Įtemptos gaudynės Vilniuje: nestojusį vairutoją gaudė 7 policijos ekipažai

Инцидент произошел в 9.54 ч. Полицейский экипаж сообщил коллегам, что по его требованию не остановился автомобиль. Беглеца, по данным Delfi, преследовали 7 экипажей полиции.

Беглец остановился только потому, что, как предполагает полиция, сломался его автомобиль. Водитель был трезвым, но требованиям полицейских подчиняться отказывался.

На мужчину надели наручники и доставили в комиссариат.

В машине была и собака. Ее забрали в приют.

Ведется расследование.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Министр здравоохранения: из-за высокого уровня заболеваемости Литву из "зеленого списка" вычеркивает все больше стран (2)

Поскольку в Литве растет уровень заболевания...

Дискуссия ru.Delfi: национальный масштаб или национальные акценты - какой выбор? (19)

Что принесут предстоящие парламентские выборы...

Литва отзывает из Беларуси еще 5 дипломатов: надеется, что этого хватит (1)

Литва отзывает из белорусского посольства еще пятерых...

В таких условиях выборы в Литве проходят впервые: эксперт выделяет две интриги (11)

Впервые выборы в Литве состоятся в условиях пандемии и...

Осень преподнесла сюрпризы на рынке аренды жилья: новые тенденции и изменение цен (51)

В середине августа специалисты оценивали ситуацию на...

|Maža didelių žinių kaina