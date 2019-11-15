В Вильнюсе нейтрализована 100-килограммовая авиационная бомба

14 ноября утром строители в столичном районе Жверинас откопали 100-килограммовую авиационную бомбу, которая представляла большую опасность. В четверг вечером саперы Литовской армии провели операцию по ее нейтрализации. Были перекрыты уливы Укмергес, Стумбру и Пенинес. Эвакуировали жителей соседних домов и клиентов и работников торгового центра Panorama. О нейтрализации бомбы сообщили около 23 ч.
© DELFI / Kiril Čachovskij

В 23.20 ч. военные взорвали взрыватель бомбы. Саму бомбу увезли в карьер, где ее уничтожат. Эвакуацию отозвали только после того как бомбу увезли со стройплощадки.

Сначала сообщалось, что эвакуируют жителей в радиусе 75 м от места, где найдена бомба, но в 20.30 ч. радиус эвакуации увеличили до 200 м.

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Эвакуировали как жителей соседних домов, так и клиентов и работников торгового центра. Жителям стоящих в стороне домов рекомендовали не подходить к окнам и балконам.

Фотограф портала DELFI Кирилл Чаховский сообщал: "Охрана Panoramа не справляется с задачей. Люди рвутся назад в торговый центр, несмотря на то, что объявлено об эвакуации.

В социальных сетях местные жители сообщали, что полиция рекомендовала не находиться в тех помещениях, окна которых выходят в сторону стройплощадки, где найдена бомба. Если все окна жилья выходят на эту сторону, людям рекомендовали перебраться в более безопасное место.

На стройплощадке 14 ноября в 9 ч. была обнаружена советская авиационная бомба ФАБ-100 времен Второй мировой войны. По словам военных, взрыватель находился в боевом положении, это очень опасно для окружающих.

Было решено вызвать на помощь саперов из Каунаса. Сообщают, что на место происшествия они доставили специальное оборудование для нейтрализации бомбы.

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