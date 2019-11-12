12 ноября, в 15.33 ч., в Вильнюсе, на ул. Озо, у ТЦ Akropolis, загорелся автобус 5G, который ехал в Пашилайчай.
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К приезду пожарных-спасателей часть автобуса горела открытым пламенем. Все пассажиры успели выйти из автобуса, никто не пострадал.

Тушение пожара в автобусе завершилось в 15.57 ч.

Причина возгорания устанавливается.

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