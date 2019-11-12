К приезду пожарных-спасателей часть автобуса горела открытым пламенем. Все пассажиры успели выйти из автобуса, никто не пострадал.
Тушение пожара в автобусе завершилось в 15.57 ч.
Причина возгорания устанавливается.
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