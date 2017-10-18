18 октября, рано утром, в Вильнюсе произошла трагедия. На ул. Жальгирё автомобиль насмерть сбил мужчину. Мужчина переходил через дорогу на красный свет, когда его сбил автомобиль Alfa Romeo.
© DELFI

Полиция сообщает, что несчастье произошло в 7.50 ч.

Прибывшие на место происшествия врачи уже ничем не могли помочь 60-летнему мужчине.

По предварительным данным, автомобилем управлял 27-летний мужчина. Он был трезвым.

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