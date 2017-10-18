В Вильнюсе насмерть сбит пешеход

18 октября, рано утром, в Вильнюсе произошла трагедия. На ул. Жальгирё автомобиль насмерть сбил мужчину. Мужчина переходил через дорогу на красный свет, когда его сбил автомобиль Alfa Romeo.