18 октября, рано утром, в Вильнюсе произошла трагедия. На ул. Жальгирё автомобиль насмерть сбил мужчину. Мужчина переходил через дорогу на красный свет, когда его сбил автомобиль Alfa Romeo.
Полиция сообщает, что несчастье произошло в 7.50 ч.
Прибывшие на место происшествия врачи уже ничем не могли помочь 60-летнему мужчине.
По предварительным данным, автомобилем управлял 27-летний мужчина. Он был трезвым.
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