Информация о находке поступила 5 октября, в 7.37 ч.
План "Щит" был введен в 7.53 ч. В 8:35 ч. сотрудники антитеррористического отряда "Арас" взрывчатое вещество увезли.
План "Щит" был отозван.
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