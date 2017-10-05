В Вильнюсе нашли три упаковки с надписью "тротиловая шашка"

5 октября в Вильнюсе, на ул. Пелесос, 35, работник компании сообщила о том, что нашла на чердаке здания 3 упаковки по 200 г, на которых по-русски было написано "тротиловая шашка". План "Щит" был отозван.