5 октября в Вильнюсе, на ул. Пелесос, 35, работник компании сообщила о том, что нашла на чердаке здания 3 упаковки по 200 г, на которых по-русски было написано "тротиловая шашка". План "Щит" был отозван.
© Vilniaus aps. VPK

Информация о находке поступила 5 октября, в 7.37 ч.

План "Щит" был введен в 7.53 ч. В 8:35 ч. сотрудники антитеррористического отряда "Арас" взрывчатое вещество увезли.

План "Щит" был отозван.

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