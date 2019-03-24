Департамент полиции сообщает, что 23 марта в 13:00 в Вильнюсе, в квартире дома на ул. Св.Штяпоно, было найдено тело женщины 1979 г.р.
Как сообщили сотрудники полиции, на теле женщины присутствовали признаки насилия. В воскресенье должностные лица уточнили, что на теле женщины были множественные колото-резаные раны.
Подозреваемый в преступлении мужчина 1979 г.р. задержан и помещён в арестантскую. По информации DELFI, мужчина был задержан не сразу же после преступления. Его сотрудники полиции доставили в арестантскую уже ночью.
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