В воскресенье в Вильнюсе на здании была нарисована свастика. Кроме того, полиция обнаружила самодельную бомбу, сообщает Департамент полиции.
© DELFI / Domantas Pipas

Рано утром на стене здания на ул. Ю.Бальчиконё обнаружили нанесенную краской свастику, а рядом пластиковый пакет каким-то предметом, напоминающим самодельное взрывное устройство. Был введен план "Щит".

Саперы "Арас"увезли пакет для исследования.

ЧП и криминал

В Вильнюсе пьяный водитель Toyota совершил ДТП и снес светофор (1)

По предварительным данным, в Вильнюсе ДТП совершил...

В Вильнюсе на здании нарисована свастика (15)

В воскресенье в Вильнюсе на здании была нарисована...

Управлявший автобусом 19-летний клайпедчанин наехал на женщину (2)

В субботу, около 10.43 утра, автобус Неоплан в Клайпеде ,...

Мужчина не захотел быть наркокурьером: он доставил партию наркотиков в полицейский участок (14)

5 октября в 15.58 мужчина (1985 г.р.) прибыл в Клайпедский...

Подросток шантажировал 12-летнего и требовал денег (3)

4 октября в полицию обратилась жительница Пренай и...

TOP новостей

Крупнейшие лесовладельцы в Литве: скандинавы обошли ограничение (13)

В Литве насчитывается почти 250 000 владельцев леса, в...

Премьер-министр Литвы: есть идея изменить все в корне (3)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис , который...

Вильнюсец попался на крючок мошенников: странные операции заметил лишь через полгода (1)

Как вы отреагировали бы, если бы увидели, что, по данным...

В Литве начинается неделя рейдов: особое внимание уделят водителям двух групп (5)

В Литве началась осень. Полиция столкнулась с новыми...

В Вильнюсе начинается ремонт важной улицы, ждут ограничения

С понедельника по пятницу в Вильнюсе будут...