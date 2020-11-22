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22 ноября, в 16.20 ч., в Вильнюсе, на Западной объездной дороге произошло ДТП с участием автомобиля Saab 93. На дорогу упал столб.
В Вильнюсе на Западной объездной дороге произошло ДТП
© DELFI / Orestas Gurevičius

Saab выехал на тротуар, снес столб с фонарем (он упал на проезжую часть) и около 30 м проехал по газону, затем врезался еще в один столб.

У Saab отвалились колеса, машина была полностью разбита. В автомобиле ехали двое молодых людей. Водитель с виду казался нетрезвым, но алкотестер ничего не показал. Поэтому заподозрили наркотическое опьянение - водителя увезли в больницу.

Затем в наркологический центр на проверку увезли и пассажира.

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