В Вильнюсе на Западной объездной дороге произошло ДТП

Saab выехал на тротуар, снес столб с фонарем (он упал на проезжую часть) и около 30 м проехал по газону, затем врезался еще в один столб.
У Saab отвалились колеса, машина была полностью разбита. В автомобиле ехали двое молодых людей. Водитель с виду казался нетрезвым, но алкотестер ничего не показал. Поэтому заподозрили наркотическое опьянение - водителя увезли в больницу.
Затем в наркологический центр на проверку увезли и пассажира.
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