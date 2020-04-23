В Вильнюсе на улице обнаружено тело мужчины

23 апреля, в 21.20 ч., в Вильнюсе, на ул. А.Коелавичаус, 96, было обнаружено тело мужчины (1960 г.р.) с колотыми ранами на шее.

Задержан подозреваемый (1980 г.р.).

На месте происшествия выяснилось, что подозреваемый нанес пострадавшему ранение в доме. После этого раненый мужчина вышел на улицу, прошел около 5 метров и скончался.