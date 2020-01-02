2 января в Вильнюсе полиция сообщила, что было обнаружено тело мужчины.
По предварительным данным, в 8.34 ч. поступило сообщение о том, что на ул. Лепкальнё, у здания номер 85 прохожий заметил жуткую картину: на земле лежало тело полураздетого мужчины.
На месте происшествия работает полиция и криминалисты. Выясняют причину смерти мужчины.
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