2 января в Вильнюсе полиция сообщила, что было обнаружено тело мужчины.
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По предварительным данным, в 8.34 ч. поступило сообщение о том, что на ул. Лепкальнё, у здания номер 85 прохожий заметил жуткую картину: на земле лежало тело полураздетого мужчины.

На месте происшествия работает полиция и криминалисты. Выясняют причину смерти мужчины.

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