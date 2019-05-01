По Единому номеру помощи поступило сообщение о том, что на ул. Калварию, в Вильнюсе открытым пламенем горит деревянный дом.
© DELFI

Сообщение поступило 30 апреля, в 22.46 ч.

На место происшествия выехали пожарные-спасатели, врачи скорой помощи и полиция.

В Вильнюсе на ул. Калварию горел деревянный дом
© DELFI
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