В Вильнюсе на стройке погиб рабочий

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15 февраля на стройку в Вильнюсе вызвали полицию. Сообщалось, что погиб человек.
Департамент полиции сообщает, что 15 февраля, в 10.45 ч. в Вильнюсе, на ул. Йочёню, на стройке, обнаружили тело рабочего (1967 г.р.) срубленной раной на подбородке.
Подозревают, что мужчина во время работы упал с 3-метровой высоты.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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