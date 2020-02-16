В Вильнюсе на стройке погиб рабочий

Департамент полиции сообщает, что 15 февраля, в 10.45 ч. в Вильнюсе, на ул. Йочёню, на стройке, обнаружили тело рабочего (1967 г.р.) срубленной раной на подбородке.

Подозревают, что мужчина во время работы упал с 3-метровой высоты.

Обстоятельства происшествия выясняются.