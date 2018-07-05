5 июля, в 10.37 ч., в полицию сообщили о том, что в Вильнюсе на стройке на перекрестке ул. Биржялё 23-осёс и Статибининку во время демонтажа строительных лесов, с 9 этажа упал рабочий.

Врачи скорой помощи констатировали смерть молодого человека (1999 г.р.).

Ведется расследование.