Полиция информировала, что в Вильнюсе, на стройке, во время демонтажа строительных лесов, с 9 этажа упал рабочий. Он скончался на месте.
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5 июля, в 10.37 ч., в полицию сообщили о том, что в Вильнюсе на стройке на перекрестке ул. Биржялё 23-осёс и Статибининку во время демонтажа строительных лесов, с 9 этажа упал рабочий.

Врачи скорой помощи констатировали смерть молодого человека (1999 г.р.).

Ведется расследование.

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