В Вильнюсе на стройке погиб рабочий

Полиция сообщает, что в 9.47 ч. поступило сообщение о том, что на стройке, в Вильнюсе, на проспекте Пилайтес, 19, человека ударило током.
Когда на место происшествия приехала полиция, выяснилось, что работник ЗАО Aukštumа (1974 г.р.), работал стоя на лесах и, по предварительным данным, дотронулся металлической трубой к неизолированным проводам. Его ударило током. Мужчина потерял сознание.
Врачам не удалось привести его в чувство, мужчина скончался.
Ведется расследование.
Трагедия в Каунасе: после столкновения с фурой погиб водитель внедорожника (2)
1 ноября вечером, около 17.30 ч., в Каунасе, на ул. Х.ир...
В Вильнюсе Renault врезался в столб, пострадал водитель
1 ноября после обеда, в 14 ч., в Вильнюсе, выезжая с...
TOP новостей
Премьер: Литве не нужно пересматривать свою позицию по роли литовцев в Холокосте (33)
Литовский премьер Саулюс Сквернялис говорит, что...
Еврейская община Литвы отмежевалась от обвинений в адрес Раманаускаса-Ванагаса (81)
Еврейская община Литвы (ЕОЛ) отмежевалась от...
За несвоевременную смену шин грозит не только штраф (10)
С 1 ноября литовские водители должны привыкать к...
Спикер Cейма Литвы: ЕС обещает продолжить финансирование закрытия Игналинской АЭС (2)
Европейский Союз (ЕС) обещает продолжить...