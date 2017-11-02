2 ноября в Вильнюсе на стройке погиб рабочий. Стоявший на лесах рабочий дотронулся металлической трубой до неизолированных электрических проводов, и его ударило током. Врачи пытались привести его в чувство, но безуспешно, мужчина не выжил.
© Fotolia

Полиция сообщает, что в 9.47 ч. поступило сообщение о том, что на стройке, в Вильнюсе, на проспекте Пилайтес, 19, человека ударило током.

Когда на место происшествия приехала полиция, выяснилось, что работник ЗАО Aukštumа (1974 г.р.), работал стоя на лесах и, по предварительным данным, дотронулся металлической трубой к неизолированным проводам. Его ударило током. Мужчина потерял сознание.

Врачам не удалось привести его в чувство, мужчина скончался.

Ведется расследование.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

ЧП и криминал

В Вильнюсе с балкона выпал мужчина

2 ноября в Вильнюсе произошло несчастье. На крыше...

В Вильнюсе на стройке погиб рабочий

2 ноября в Вильнюсе на стройке погиб рабочий. Стоявший...

Трагедия в Каунасе: после столкновения с фурой погиб водитель внедорожника (2)

1 ноября вечером, около 17.30 ч., в Каунасе, на ул. Х.ир...

В Вильнюсе Renault врезался в столб, пострадал водитель

1 ноября после обеда, в 14 ч., в Вильнюсе, выезжая с...

В Рокишкисе BMW врезался в столб (4)

1 ноября в Рокишкисе выпал снег, который стал серьезным...

TOP новостей

Премьер: Литве не нужно пересматривать свою позицию по роли литовцев в Холокосте (33)

Литовский премьер Саулюс Сквернялис говорит, что...

Еврейская община Литвы отмежевалась от обвинений в адрес Раманаускаса-Ванагаса (81)

Еврейская община Литвы (ЕОЛ) отмежевалась от...

За несвоевременную смену шин грозит не только штраф (10)

С 1 ноября литовские водители должны привыкать к...

В Литве хотят повысить зарплаты военным (4)

В Литве до 2020 года намечается повысить зарплаты...

Спикер Cейма Литвы: ЕС обещает продолжить финансирование закрытия Игналинской АЭС (2)

Европейский Союз (ЕС) обещает продолжить...