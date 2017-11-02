В Вильнюсе на стройке погиб рабочий

Полиция сообщает, что в 9.47 ч. поступило сообщение о том, что на стройке, в Вильнюсе, на проспекте Пилайтес, 19, человека ударило током.

Когда на место происшествия приехала полиция, выяснилось, что работник ЗАО Aukštumа (1974 г.р.), работал стоя на лесах и, по предварительным данным, дотронулся металлической трубой к неизолированным проводам. Его ударило током. Мужчина потерял сознание.

Врачам не удалось привести его в чувство, мужчина скончался.

Ведется расследование.