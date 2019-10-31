Единый центр помощи сообщает, что в Вильнюсе, на стройплощадке, на ул. Йочёню, 50-метровая балка упала на ногу рабочему.
Сообщение поступило в 11.39 ч. по номеру 112.
На место происшествия выехали пожарные-спасатели, врачи и полиция.
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