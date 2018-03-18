В Вильнюсе, в компании по сортировке отходов с 3-метровой высоты упала женщина.
Atliekų tvarkymas
© Shutterstock nuotr.

Несчастье произошло 17 марта на ул. Лепкальнё, 172, в компании Ekonovus.

52-летняя женщина была в сознании, врачи скорой помощи увезли ее в Лаздинайскую больницу.

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