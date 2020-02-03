aA
3 февраля, около 14.20 ч., в Вильнюсе, на проспекте Саванорю, загорелся тягач Man с российскими номерами. Загорелся двигатель.
С помощью огнетушителей огонь потушить не удалось. Огонь потушили пожарные-спасатели.
Пожар был ликвидирован в 14.44 ч. Из-за пожара на проспекте образовался затор.
TOP новостей
Миллиардер из США выбрал для бизнеса Каунас: на улицах его не узнают, а работники получают тысячные зарплаты (56)
10 миллиардов долларов США - в такую сумму сейчас...
ЕС хочет урезать финансирование Литве: пытаемся доказать, что живем хуже, чем кажется (21)
1,874–1,898 млрд. или на 270 млн. евро в год меньше – так...
Представители литовского бизнеса: если так, общение с политиками прекратится (28)
Общение между политика и предпринимателями в Литве с 1...
Глава МИД Литвы: США приветствуют более активный диалог Вильнюса с Беларусью (71)
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс...
Банк SEB внедряет новшества: в выходные не будет предоставлять ряд услуг (2)
14-17 февраля банк SEB будет запускать новую платформу...