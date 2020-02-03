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3 февраля, около 14.20 ч., в Вильнюсе, на проспекте Саванорю, загорелся тягач Man с российскими номерами. Загорелся двигатель.
В Вильнюсе на проспекте Саванорю загорелся тягач
© DELFI / Kiril Čachovskij

С помощью огнетушителей огонь потушить не удалось. Огонь потушили пожарные-спасатели.

Пожар был ликвидирован в 14.44 ч. Из-за пожара на проспекте образовался затор.

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