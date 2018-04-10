По словам прохожего, в BMW находились мужчина и женщина. Оба они казались нетрезвыми.

По словам молодого человека, автомобиль BMW врезался в цветочную клумбу, которая отлетела на 100 м, потом пытался уехать с места ДТП, но на пути у него возникли ограждения.

Полицейские посадили мужчину из BMW в свой служебный автомобиль. Выясняют обстоятельства происшествия. По предварительным данным, в организме мужчины было 1,61 промилле.

Пока неясно, кто управлял автомобилем.

Помощь врачей находившимся в BMW людям не потребовалась.